الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل

الكريب
الكريب

يعتبر الكريب من أشهى الوصفات وأسهلها، ويمكن تقديمه في العزائم كطبق جانبي وهو أيضا مناسب في وجبات الغداء والعشاء السريع أيضا، كما أن له عدد من الطرق والحشوات، فيمكن تقديمه حادق، وحلو أيضا، ويتم شراؤه من مطاعم الوجبات السريعة، في حين يمكن إعداده في المنزل، بتكاليف أقل وجودة أعلى.

طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل

وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل الكريب الحادق بخطوات سهلة وسريعة، ويمكن حشو الكريب الحادق، بحشوات مختلفة وجميعها موجودة في المنزل، وفي متناول الجميع، من فراخ أو جبن، أو بطاطس، كلها حشوات متوفرة في المنزل وينتج عنها كريب شهي ولذيذ:

المكونات:

  • بيضة
  • كوب دقيق
  • كوب حليب خالي الدسم
  • رشة ملح حسب الرغبة
    ـ مكونات الكريب، أما الحشوة فيتم تحديدها حسب الرغبة فإذا كانت الحشوة هي الشاورما فهي تتكون من:
  • قطع من صدور الفراخ
  • بصلة صغيرة
  • فلفل ألوان
  • جبنة موزاريلا
  • ملح
  • فلفل أسود
  • باربكيو
  • كاتشب
  • بابريكا

طريقة عمل الكريب

نضع معلقة الملح، وكوب الدقيق، ونصف كمية اللبن في محضرة الطعام، ونضرب الخليط جيدا، ثم نضيف إليها البيض ونستمر في الخفق، حتى يصبح لدينا قوام متجانس، بعدما يتجانس الخليط نضع ما تبقى من اللبن بشكل تدريجي حتى نصل إلى القوام الذي نريده، في حال كان القوام عبى غير رغبتكم وانتهى مقدار اللبن من الممكن أن تضيف إلى الحد الذي ترى أنه مناسب، كما أنه يمكن ألا يحتاج الكوب بالكامل، وما يحدد ذلك هو نوع الدقيق وقوامه.

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نقوم بإحضار وعاء غير لاصق، ومن المهم جدا أن يكون الوعاء غير لاصق وإلا لن تنجح تجربة الكريب، نقوم بدهن هذا الوعاء بالزيت، ونضع مقدار معلقة من الكريب أو عجينة الكريب في الطاسة، ونقوم بتوزيعها باستخدام عصا الكريب، حتى تأخذ شكل الدائرة، وماهي إلا ثوان معدودة سوف تلاحظ أن الكريب به عدد من الفقاعات، نقوم بقلبها على الوجه الآخر ونقوم بتكرار هذه التجربة مع الكمية جميعها.

نقوم بإحضار الشاورما بعد أن تنضج ووضعها في الكريب، ثم نعيدها إلى النار مرة أخرى لكي تحصل على اللون الذهبي، وبعدها تصبح جاهزة للتقديم.

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