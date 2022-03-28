ندوة لمناقشة التغيرات المناخية في «تربية المنصورة» (صور)

نظمت كلية التربية، الاثنين، ندوة (التغيرات المناخية الأسباب والآثار واستراتيجيات المواجهة والتكيف) تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وريادة الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية والدكتور وليد محمد أبو المعاطي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدم الندوة د. مسعد سلامة، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الجامعة لتنفيذ فعاليات التغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، منسق كلية التربية لمؤتمر تغيرات المناخ وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

أشار الدكتور مسعد مندور إلى أن جامعة المنصورة تبنت نصوص مواد كثيرة من اتفاقية باريس للمناخ وأهمها المادة (١٢) التي تنص على التوعية العامة والمشاركة العامة في ظل تغيرات المناخ، ونوه بمبادرة الطلاب من أجل المناخ، موجهًا دعوته لكلية التربية للمشاركة في تنظيمها ونشرها على مستوى الجامعة.

وانقسمت الندوة إلى محاضرتين: الأولى الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعى بعنوان:"التغير المناخي واستدامة الموارد المائية في مصر بين التحديات والحلول"، والثانية الدكتور محمد هشام ربيع بعنوان: "التغيرات المناخية وأثرها على البيئة".

تم خلال الندوة عرض مجموعة من الفيديوهات التي تناولت المشاكل الخاصة بالتغيرات المناخية وأسبابها ومظاهرها وتأثيراتها خاصة على القطاع المائي في إفريقيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك على النظم البيئة الحيوية في منطقة البحر المتوسط ومصر .

كما تناولت الندوة أهم إجراءات المواجهة والتكيف التي تتخذها الدولة لتلافي اثار التغيرات المناخية، وأهم مشروعات تعظيم الاستفادة من المياه ومعالجة مياه البحر والاعتماد على نظم الري الحديثة لمواجهة شح المياه.

كما تم التأكيد على أهمية التوعية المستمرة بالتغيرات المناخية والمشاركة المجتمعية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع للتقليل من آثار التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور محمد محمد عبد العال، أستاذ جغرافية المناخ على اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيرات المناخ واستضافتها لقمة المناخ التي ستعقد في نوفمبر ٢٠٢٢.

وشدد على أهمية نشر الوعي بالتغيرات المناخية والقضاء على آثارها السلبية ودعم الجهود الساعية الي التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة وتجنب مصادر الطاقة غير النظيفة.

واستعرض د.محمد الألفي شطا تغيرات المناخ ومصادر المياه في مصر، لافتًا إلى حدوث تغيرات كبيرة في المناخ خلال الخمسين عامًا الأخيرة نتيجة عمليات الحرق وارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون.

وأضاف أن حصة مصر ٥٥.٥ مليار مكعب سنوياً من مياه النيل وتمثل هذه النسبة ٧٧٪؜ من مصادر المياه.

وتم فتح باب المناقشة حول الأبحاث المتعلقة بتغيرات المناخ كما أثمرت بعض مناقشات الحضور عن اقتراحات شراكات دولية وتنمية في الدول الأفريقية لتلافي تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة مع ما تمتلكه القارة من مخزون مائي كبير، وقد اختتمت الندوة بتسليم الشهادات والدروع والإعلان عن المسابقات الخاصة لموضوع تغيرات المناخ والمتاحة لجميع الطلاب.