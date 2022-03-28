وزير الخارجية: بحثنا الملف الإيراني خلال «الاجتماع السداسي» في إسرائيل

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاجتماع السداسي لوزراء خارجية البحرين والإمارات والمغرب وأمريكا وإسرائيل، والذي استضافته الأخيرة، بحث العديد من الملفات.

وأكد شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، أن من بين الملفات التي تم بحثها في الاجتماع السداسي بإسرائيل هو الملف الإيراني.

واستقبل شكري، مساء اليوم، الإثنين، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

وحضر شكري، صباح اليوم، الإثنين، فعاليات الاجتماع السداسي بناء على دعوة يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي.