الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 فى رمضان 2022

.الخريطة البرامجية
.الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090

أعلنت إذاعة راديو 9090 عن الخريطة البرامجية الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك 2022 .

وشهدت الخريطة البرامجية للراديو 9090 تطويرا كبيرا يناسب الذوق العام المصرى بمختلف فئاته.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للراديو بوسترات ومواعيد عرض البرامج المنتظر إنطلاقها مع الساعات الأولى للشهر الكريم، عبر موقع فيسبوك .

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وكتبت الصفحة عن مواعيد وأسماء البرامج التالية..:"هتبدأ يومك في رمضان بـ "صباحك ومطرحك" ولأن "سلو بلدنا" إننا نعمل "أكلة سهلة" وخفيفة هتحس إنه "محصلش حاجة" لأنك هتسمع "كلام محترم" مع شوية "مكسرات لميس" وهتاخد لفة "رمضان في العالم" وانت قاعد في "ساعة صفا" مع "ابن النادي" وبتقول "يانهار أبيض" على "حياة النفوس" و "زي كل سنة" مش هتحس بوقتك وتقول "عليه العوض" وإنت بتسمعنا في "عربيتك في رمضان" هتعرف إن "رمضان كريم وزيادة" وإنت طالع "عمارة الحاج رمضان" هتقابل "ولاد الأصول" مع دعاء "اللهم أعنا" قبل آذان المغرب وبعد الفطار "حلي ودنك" قبل سهرتك معانا في "ستوديو 9090" " .

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الراديو العالم سماء ساعة مطر إنطلاق الحاج لحاج برامج الراديو 9090

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