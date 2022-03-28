منحة أوروبية بقيمة 5.55 مليون يورو لمشروعات المياه والصرف الصحى بالسنغال

ذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن الفريق الأوروبي، (الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ووكالات وبنوك التنمية العامة مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، وافق على تقديم منحة بقيمة 5.55 مليون يورو لتعزيز مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة في السنغال، وكذلك تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ ومضاعفة عدد وصلات المياه.

وأوضح البنك، في بيان، اليوم الاثنين، أن الموافقة على المنحة جاءت خلال فعاليات المنتدى العالمي للمياه في نسخته التاسعة، والذي استضافته العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 21 إلى 26 مارس الجاري.

وأثنى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فيول على التعاون الوثيق بين البنك وحكومة السنغال، حيث قدم الفريق الأوروبي منحة بقيمة 5.55 مليون يورو، وكذلك تمويلا طويل الأجل بقيمة 64.5 مليون يورو من بنك الاستثمار بهدف تحسين إمدادات المياه وتأمين وصول المياه النظيفة للمجتمعات الأكثر ضعفا والأقل دخلا، بالإضافة إلى التكيف مع المناخ المتغير وتعزيز الصحة العامة.

وأكد التزام بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة استثماراته في مجال التنمية المستدامة للمياه وتحسين الصحة العامة وتغير المناخ، وكذلك تعزيز التعاون الفني والمالي مع شركة المياه الوطنية في السنغال SONES وتأمين خدمات المياه لأكثر من 1.2 مليون شخص في المناطق الحضرية وضواحيها، والاستفادة من إمدادات المياه النظيفة بأسعار ملائمة بهدف مواجهة النمو السكاني السريع وتعزيز العدالة الاجتماعية والإقليمية، موضحًا أن بنك الاستثمار الأوروبي يمول أكثر من 80% من تكاليف المشروع بشكل استثنائي، مقارنة بالحد الأقصى المعياري البالغ 50%.

ومن جهته، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال أمادو هوت عن تقديره لمساهمات البنك الأوروبي في دعم استثمارات التنمية المستدامة من خلال ضخ ما يقرب من 215 مليون يورو على مدى السنوات الـ27 الماضية، بهدف تحسين البنية التحتية وشبكات المياه في السنغال وجذب مانحين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، للاستثمار في تنمية المجتمعات الحضرية الضعيفة.