رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة دفعة 2019-2020-2021 من برنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس "الصيدلة الاكلينيكية"، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.



وهنأ رئيس الجامعة الخريجين وتوجه بالشكر إلى قيادات كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم.

وأوضح أن الصيدلة كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات، ودعا أبناءه الخريجين للتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، على دور جامعة طنطا في مسايرة التطور العلمي الكبير في مجال العلوم الصيدلانية، والمساهمة فيه بإيجابية، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتفق مع معايير الجودة والاعتماد، وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين بإهدائهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات

وفي إطار منفصل، افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع نادي روتاري، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن المعرض يأتي في إطار حرص جامعة طنطا على دعم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأيضا غير القادرين من الطلاب ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب.