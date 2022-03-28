الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة دفعة 2019-2020-2021 من برنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس "الصيدلة الاكلينيكية"، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وهنأ رئيس الجامعة الخريجين وتوجه بالشكر إلى قيادات كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم.

وأوضح أن الصيدلة كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات، ودعا أبناءه الخريجين  للتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، على دور جامعة طنطا في مسايرة التطور العلمي الكبير في مجال العلوم الصيدلانية، والمساهمة فيه بإيجابية، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتفق مع معايير الجودة والاعتماد، وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين بإهدائهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات

وفي إطار منفصل، افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع نادي روتاري، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن المعرض يأتي في إطار حرص جامعة طنطا على دعم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأيضا غير القادرين من الطلاب ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب.

رئيس جامعة طنطا حفل تخريج دفعة جديدة طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير