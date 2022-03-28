الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تشارك فى المائدة المستديرة حول الإدارة المحلية (صور)

مائدة المستديرة حول
مائدة المستديرة حول "الإدارة المحلية"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان "الشباب والإدارة المحلية".

حضر المائدة المستديرة محمد أنور السادات رئيس الجمعية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت.

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وبدأت المائدة المستديرة بجلسة بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية.. اللامركزية بين الواقع والمأمول"، التي أدارها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين.

أكد المشاركون في الجلسة أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية ووجود أحزاب قوية قادرة على التأهيل والتدريب علي المحليات ، مشيدين بما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تنظيم تدريبات للمحليات في كافة المحافظات.

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واختتمت الفعاليات بجلسة بعنوان "دور المحليات في مكافحة الفساد وإقرار النزاهة والشفافية" التي أدارتها إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أحمد علي كمتحدّثين، واستقر الحضور على ضرورة التحول الرقمي للمحليات في ظل وجود كوادر حقيقية قادرة على تطبيق التحول الرقمي.

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ضم وفد التنسيقية كلا من سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب، عمرو درويش، أحمد مقلد، أميرة صابر، وأحمد فتحي، فيما حضر من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، محمود القط، أكمل نجاتي، علاء مصطفى، محمد السباعي، هيام فاروق، أحمد قناوي، محمد فريد، ومحمود تركى.

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وشارك من أعضاء التنسيقية، إيمان طلعت، أسامة بديع، كريم الكنانى، ماجد الفقى، طه أحمد، محمود عز، محمد مهنى، حسام رأفت، أسامة الرفاعي، محمد نبيل، ومحمد القاضي.

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وشارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بقضية الإدارة المحلية.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المائدة المستديرة جمعية السادات للتنمية والرعاية مؤسسة فريدريش إيبرت محمد أنور السادات

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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