مسئول عراقى يؤكد إدراك بلاده أهمية العمل العربى المشترك

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور نبيل جاسم، اليوم الإثنين، أن بغداد ستبقى دار السلام والعراق يدرك أهمية العمل العربي المشترك في المجالات كافة، مشيرا إلى جاهزية بلاده لاستضافة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

وقال جاسم - خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أحمد رشيد خطابي، في بغداد - إن الهوية العربية تعيش تحديات بدءا من القضية الفلسطينية والتعاون المشترك في محاربة الإرهاب والعنف على مستوى التنظير والممارسة، معربا عن أمله مع وجود العراق في رئاسة اللجنة أن يشكل دفعا إضافيا لعملها وعمل الجامعة العربية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الدكتور نبيل جاسم - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "بغداد ستبقى دار السلام ونحن نقاتل في الواجهة وهذا الوجود والدعم العربي إيجابي للغاية في مواجهة الإرهاب ليستعيد العراق موقعه بمساعدة أشقائه العرب".

بدوره، أكد خطابي أن انتخاب العراق لرئاسة اللجنة دليل على التوجه العربي بدعم العراق واختياره تم على أساس الكفاءة والخبرة المشهودة له، وأن اجتماع اللجنة في بغداد يعتبر لها رمزية خاصة في بلد داعم للقضايا العربية المصيرية ومن بينها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك توجها لدعم الإعلام على مستوى الاستراتيجية الإعلامية لتحسين صورة العرب في العالم كثقافة وموروث إلى جانب بنود أخرى ومنها محاربة الإرهاب وبالتالي هناك إرادة قوية لتعزيز أسس العيش المشترك.

وقال خطابي إن "ما هو مدرج من بنود نعتزم طرحها في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي يوم الأربعاء المقبل سوف يمكننا من نقاش معمق للخروج بتوصيات عملية لأنه بحاجة إلى دعم جميع وسائل الإعلام العربية إن كانت في القطاع العام أو الخاص لإرساء منظومة عربية ذات مصداقية وجودة.

ويترأس العراق الأربعاء المقبل ولأول مرة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المقرر انعقادها في العاصمة بغداد، بينما يشهد يوم الخميس اجتماعا للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في بغداد.