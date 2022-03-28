«جمهورية شبين» يفرض سيطرته على كرة القدم بالمنوفية

فرض نادي الجمهورية الرياضي بشبين الكوم، سيطرته الكاملة على كافة مسابقات كرة القدم بمحافظة المنوفية وكذلك المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث والتي ضمت أندية المنوفية والشرقية والصعود إلى دوري القسم الثاني، وكذلك اكتساح فرق الناشئين بالنادي لدوريات المنوفية واحتلال المركز الأول بها والصعود إلى دوري القطاعات في كافة مستويات الناشئين.

ومنذ أيام حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن عصام شعبان، بطاقة الصعود والعودة مجددًا إلى منافسات الدوري المصري الممتاز ب، بعد موسم واحد فقط في منافسات دوري الدرجة الثالثة بعد موسم عصيب ضم مجموعة من أقوى أندية محافظتي المنوفية والشرقية.

ونجح قطاع الناشئين نادي الجمهورية برئاسة الكابتن عبدالعظيم ندا، ونائبه الكابتن أسامة حمودة الفوز بفرق الناشئين بالكامل بالمركز الأول لدوري منطقة المنوفية الناشئين والصعود لدوري القطاعات بالإضافة إلى تصعيد عدد من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق الأول بالنادي.

حيث حصل فريق 2001 على المركز الأول تحت قيادة الكابتن ياسر جابر، أمام فريق ميت خلف ليتوج بطلًا للمنوفية ويصعد لدوري القطاعات، فيما حصل فريق 2003 على المركز الأول تحت قيادة الكابتن علي سالم، والكابتن محمد فؤاد، بعد تغلبه على فريق قويسنا في مبارتي الذهاب والعودة ليتوج بطلًا للمنوفية ويصعد لدوري القطاعات، وحقق فريق 2005 المركز الأول تحت قيادة الكابتن مظهر علي بعد تغلبه على فريق ميت خلف ليتوج بطلًا للمنوفية ويصعد إلى دوري القطاعات، وحصل فريق 2007 على المركز الأول تحت قيادة الكابتن نيازي مصطفى بعد تغلبه على فريق ميت خاقان ليتوج بطلا للمنوفية ويصعد إلى دوري القطاعات.

وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة النائب أحمد الخشن، على دعمه الكامل للفريق الأول وكذلك قطاع الناشئين والاستمرار في دعم المواهب، لضمان تفوق أبناء الجمهورية في كافة الأنشطة الرياضية.

وقال الخشن، في تصريحات له إن فوز الفريق الأول وعودته للمتاز ب بهذا الشكل المشرف يبرهن على أن الجمهورية فريق له اسمه وسنقاتل معا للعودة لمكاننا الطبيعي في الدوري الممتاز بأمر الله، مضيفًا أن مجلس إدارة النادي بكامل هيئته لا يتوانى عن تقديم كامل الدعم للفريق الأول والجهاز الفني وكذلك قطاع الناشئين الذي فرض سيطرته على كرة القدم بالمنوفية، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق مزيدًا من التفوق.