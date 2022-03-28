ضبط 2 طن و600 كجم لحومًا مجمدة مجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2600 كجم لحوما مجمدة مجهولة المصدر، خلال حملات على ثلاجات اللحوم المجمدة بوسط المحافظة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ اللحوم، واللحوم المجمدة حفاظا على صحة المواطنين.



حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة، وأحمد هيبة مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة لحوم مجمدة بحيازته كميات لحوم مجمدة بلغت 2600 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر دون بيانات أو فواتير دالة على الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكان قد أجرى المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أمس، جولات تموينية بالمحافظة، بدأت الجولات بالمخابز السياحية التى تنتج خبزا حرا، والمخابز الإفرنجية التي تنتج الرغيف الفينو والتأكد من تطبيق قرار رئيس الوزراء لتسعير الخبز السياحى والخبز الإفرنجى، حيث شملت الجولات التفتيش على إعلان الأسعار والتأكد من وزن الرغيف السياحى الحر، وكذلك الرغيف الفينو، ومقابلة المواطنين واستقصاء الآراء حول التزام المخابز بتنفيذ الأسعار والأوزان المعلنة.

كما تم المرور على بعض المخابز البلدية المدعمة ومتابعة الأوزان وجودة رغيف الخبز المدعم وأرصدة الدقيق الموجودة، حفاظًا على أموال الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.

واستكملت الجولات بالمرور على عدة فروع من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم والدواجن، وسلع رمضان بأسعار التخفيضات المعلن عنها ومقابلة الجمهور المتردد على المجمعات.