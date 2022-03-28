الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غضب الطبيعة.. نشاط بركاني في جزر البرتغال يثير ذعر الآلاف

نشاط بركاني في جزر
نشاط بركاني في جزر البرتغال

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن زلزال الأزور في البرتغال أثار الذعر بين آلاف  السكان المحليين ودفعهم للفرار بعد الهزات الأرضية التي تهدد بثوران قريب للبركان ويجعل انفجاره احتمالًا حقيقيًا.

وتابعت أن في غضون أسبوع واحد فقط ، سجلت الجزيرة أكثر من 12 ألف هزة، وتمكن حوالي 200 شخص من الشعور بها، وأعلى درجة سجلت حتى الآن كانت 3.3 درجة على مقياس ريختر.
وأضافت أن مركز المراقبة الزلزالية بالمنطقة رفع درجة التأهب البركاني إلى 4، يوم الأربعاء الماضي، مما يعني أن هناك "احتمالًا حقيقيًا" بأن البركان قد ينفجر.

وأشارت إلى أنه آخر مرة ثار فيها البركان في الجزيرة كان في عام 1808 ، والتي شهدت سلسلة من الانفجارات على طول الجزء الجنوبي الأوسط من الجزيرة ، مع وصول الحمم البركانية إلى الساحل.
وقال مركز المراقبة إنه "لا يوجد دليل على أن ثوران بركاني وشيك" ، لكنه قال إن مثل هذا السيناريو لا يمكن تجاهله، وقال جواو فونتييلا ، عالم الزلازل العامل في الجزيرة ، لوكالة لوسا للأنباء: "سنويًا ، تعاني ساو خورخي من عدد قليل من الزلازل - والآن نتحدث عن الآلاف"
وأشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك ، تم تفعيل استراتيجية الطوارئ بالجزيرة والاستعدادات جارية لإجلاء 8400 من سكان ساو خورخي إذا لزم الأمر، ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من السكان قد شقوا طريقهم بالفعل خارج الجزيرة، وأظهرت الأرقام الحكومية يوم السبت أن حوالي 1250 شخصًا غادروا الجزيرة بمفردهم يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت الصحيفة أن السكان غادروا مع حالة يأس وذعر، حيث يعتقد المئات منهم ان منازلهم لن تكون موجودة عند عودتهم=، وقالت موانئ الجزيرة إنها بصدد الاستعداد لسيناريو كارثة طبيعية ، وإن السلطات ترسم خططا للحفاظ على سلامة الماشية والحيوانات الأخرى.

وفي الوقت نفسه ، تم بالفعل نقل سكان دور الرعاية وأولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى في بلدية فيلاس ، حيث تم تسجيل غالبية النشاط الزلزالي ، إلى الجانب الآخر من الجزيرة.

استراتيجية زلزال موانئ البرتغال مقياس ريختر طوارئ دور الرعاية ثوران بركان

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وائل لطفي

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