الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية بالصرف الصحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال المرحلة الثانية بربط الشبكات المنزلية بمنطقة شباب المدينة بشبكة الصرف الصحي الرئيسية الجديدة، وكذلك إنشاء بالوعات مطر جديدة لبدء عمل محطة الصرف الصحي الجديدة بمنطقة أرض النوادي لانتهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق، حيث تقوم بالأعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية 

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة أرض النوادي بحي الزهور تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، تماشيا مع أعمال التطوير التي تشهدها جميع أحياء بورسعيد، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، فضلا عن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الصرف الصحي ببورسعيد لاستيعاب المشروعات الجديدة وحل مشكلات الصرف الصحي، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت.

أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
أعمال المرحلة الثانية من ربط الشبكات المنزلية
مستوى جديدة الصرف الصحي محافظ هيئة الرئيس

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