الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلفا كير يؤكد عزمه تجاوز مصاعب تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

سلفاكير
سلفاكير

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عزمه تجاوز المصاعب التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيانٍ صحفي، أن دقلو أجرى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع سلفا كير، بحثا خلاله سير تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني شرحًا وافيًا حول آخر التطورات التي تشهدها عملية تنفيذ الاتفاق، وطمأن رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الأوضاع ببلاده.

وأشاد سلفا كير باهتمام الحكومة السودانية بتحقيق الاستقرار وسعيها الدءوب لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الكبير يشكل دافعًا قويًا لهم لاستكمال عملية السلام.

من جانبه، أعرب الفريق أول دقلو، عن ثقته في حكمة الرئيس سلفا كير وبقية الأطراف، لتجاوز العقبات، من أجل استدامة السلام والاستقرار في جنوب السودان.

وأكد أن السودان سيواصل جهوده لدعم الأطراف كافة، للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق من أجل استقرار شعب جنوب السودان وشعوب المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والتحلي بالصبر للتغلب على المصاعب.

سلفاكير جنوب السودان الخرطوم

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وائل لطفي

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