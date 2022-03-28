لقاءات متعددة في عيد الأم بإيبارشية بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس

عقد نيافة الأنبا مكسيموس أسقف إيبارشية بنها وقويسنا عدة لقاءات في إطار الاحتفال بعيد الأم‏ خلال هذا الشهر.

‏حيث ‏عقد نيافته عدة اجتماعات بكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة مسيحة، قويسنا على مدار الأسبوع الماضي مع سيدات الإيبارشية.

رسامة شمامسة في "ببا والفشن"

ومن جهته صلى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس أحد السامرية صباح أمس في كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة بشري الغربية، مركز الفشن، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ١٢٠ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة ابصالتس.

رسامة قمص في إيبارشية شبرا الخيمة

وفي سياق ذاته، صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة قداس الأحد الرابع من الصوم الأربعيني المقدس (أحد السامرية) في كنيسة البطل والسامرية بشبرا الخيمة، وخلاله منح نيافته كاهن الكنيسة ذاتها، القس لوكاس مسعد رتبة القمصية، كما رسم ٣٧ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة ابصالتس.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير في الأثنين 28 فبراير الجاري ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور وعيد القيامة المجيد والذي تحل في 23 أبريل المقبل.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وأصدرت عدد من الأديرة القبطية غلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير و الذي يبدأ في 28 فبراير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

يبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام.

تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومي مع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلى الكنائس قداسين يوميًا، قسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهى يوم الأحد.

وقسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.

رغم كثرة أيام الصيام في المسيحية، إلا أن الصيام الكبير له قدسية خاصة، لكونه يسبق قيامة المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، ويعرف كذلك بـ"الصوم السيدي أو الأربعيني".

فيما يشهد في الأسبوع الأخير ما يعرف بـ"حج الأقباط" إلى القدس، ويفضلون أن يشهدوا أسبوع الآلام للتبرك من رحلة الأسبوع الأخير في حياة المسيح بدءا من أحد السعف ووصولًا إلى سبت النور في كنيسة القيامة بالأراضي المحتلة.

تمتد جذور الصوم إلى العصر الرسولي بحسب اعتقاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حتى صار أمرًا مستقرًا عليه في سنة 325، عبر مجمع نيقية.

وفقًا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.