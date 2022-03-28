السيطرة على حريق بجوار سور مدرسة في إسنا جنوب الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في السيطرة على حريق محدود في مخلفات وقمامة أمام سور مدرسة مصطفى حجاجي بقرية الشغب التابعة لمدينة إسنا، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية بالمدرسة أو القرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق في مخلفات وقمامة بجوار سور مدرسة الشهيد مصطفى حجاجي بقرية الشغب جنوب الأقصر.

وعلى الفور، انتقلت سيارتيّ إطفاء لموقع الحريق وتبين أنه محدود ونشب في مخلفات وقمامة بجوار المدرسة ولم يصل لأسوار المدرسة، وتم إخلاء التلاميذ فى الفصول كإجراء إحترازى حال وقوع أية حرائق تطبيقًا لخطط مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود دون مصابين أو خسائر بشرية بالمدرسة أو القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.