التحقيق في مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بمطروح

تباشر النيابة العامة التحقيق في مصرع شقيقان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بينهم شقيقهما الثالث في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالطريق الدولى أمام قرية فوكة بمدينة الضبعة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية فوكة.

وأسفر الحادث عن مصرع “فوزي. ع. س” 28 سنة، “خالد. ع. س” 20 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة “إسلام. ع. س” 21 سنة يعاني اشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات بالجسم، “محمود. ا. ا” 46 سنة الإسكندرية قطع غائر أعلى العين اليسرى وكدمات ورضوض بالصدر والرقبة، وتحويل لمستشفى مطروح العام.

تم تحرير المحضر اللازم والجثتين تحت تصرف النيابة والجهات المختصة.