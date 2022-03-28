مصرع ربة منزل بالفيوم.. وأسرتها تتهم زوجها بقتلها

لقيت ربة منزل بقرية كفور النيل بمحافظة الفيوم مصرعها شنقًا حيث عثرت أسرتها عليها جثة هامدة داخل منزلها، وبها آثار عنف على رقبتها واتهمت الأسرة زوجها لوجود خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بالعثور على ربة منزل فى العشرينات من عمرها جثة هامدة جاهل منزلها بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة لسيدة تدعى “فرحة.م” 23 سنة وتبين وجود آثار عنف على رقبتها ورجح مفتش الصحة، وجود شبهة جنائية فى الوفاة واتهمت أسرتها زوجها بقتلها لوجود خلافات بينهما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.