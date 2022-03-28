الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: ندعم المنظمات غير الحكومية لاستقبال الأطفال من أوكرانيا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم جهود المنظمات غير الحكومية في إجلاء الأيتام من أوكرانيا، لافتًا إلى وصول 79 طفلاً أوكرانيًا يتيما إلى النمسا منذ بدء الحرب الروسية.

وقال شالينبرج - في تصريحٍ له اليوم - إن أوكرانيا شهدت نزوح 4.3 مليون قاصر حيث يعد الأطفال من بين أكثر الفئات التي تعاني من الحرب الروسية في أوكرانيا، مشددًا على أن الوضع حرج بشكل خاص لما يقرب من 100 ألف طفل أوكراني يقيمون في منازل ودور رعاية الأيتام، كما أنهم معرضون لخطر متزايد بأن يصبحوا ضحايا للاتجار المنظم بالبشر.

وأشار الوزير إلى أن إحدى المنظمات النمساوية غير الحكومية والتي تعمل لخدمة الأيتام في أوكرانيا منذ سنوات طلبت من القنصلية العامة النمساوية في كراكوف تقديم دعم عاجل لإجلاء مجموعة من الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات وبعضهم يعاني من إعاقات شديدة وذلك من أوكرانيا (عبر بولندا وجمهورية التشيك) إلى النمسا.

وشدد الوزير على التزام النمسا ببذل قصارى جهدها لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا ومنح الجيل الأصغر من الأوروبيين فرصة لمستقبل آمن بعيد عن اضطرابات الحرب.

فيينا الأطفال من أوكرانيا أوكرانيا خارجية النمسا النمسا

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