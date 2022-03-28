الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في الوراق

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل جاره بمنطقة الوراق، بسبب خلافات الجيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

ويعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة شخص قتل على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة فى الوراق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل جاره، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة بمنطقة الوراق، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم طعن المجني عليه بسكين وحاول الأهالي ضبطه، ما أسفر عن إصابته بكسر بساقه.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن عاملا قتل جاره بطعنه بسكين، بسبب خلافات متعلقة بالجيزة ولاذ بالفرار، ما دفع عدد من الجيران لملاحقته، وأصيب بكسر بساقه نتيجة سقوطه أثناء الهرب.

 

 

قاضي المعارضات شمال الجيزة قتل جاره الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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