الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض السلع والمنتجات الغذائية بالأورمان (صور)

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال "القصير" إن الدولة المصرية  لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض اهلا رمضان الذي افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" الخاصة بوزارة الزراعة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، من انتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتا ان هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوسيع استفادة المواطنين منها.

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وأضاف القصير أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذ متنقل، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 171 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة، وأشار إلى أنه تم افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسي، يتواجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

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وعقب الافتتاح قال "القصير" أن الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وان مصر حاليا هي الاولى على العالم في إنتاج التمور حيث يبلغ حوالي 1.8 مليون طن، وهناك رؤية للوزارة  بتعظيم الاستفادة من التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي من خلال التصنيع وايضا التوسع بزراعة الأصناف الجديدة التي لها مردود إيجابي على المزارعين.

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض للسلع والمنتجات

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وائل لطفي

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