الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مارثا محروس تترأس الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

الاجتماع الأول للجنة
الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

 الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

جدير بالذكر، أن الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الامارت المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

 الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

وكان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، اختار النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.

 الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

ووعقب اختيارها، القت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت علي تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.

 الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي
مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلمان الدولي النائبة مرثا محروس دولة الامارت

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مشروع «المدرس المصرى»

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