الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإشعال النار في شاب بدمياط

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بدمياط، لقيامه بإضرام النيران بأحد الأشخاص والتسبب في وفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط، من إحدى المستشفيات، باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مُصابًا بحروق متفرقة.

بالانتقال وسؤاله اتهم جاره "عامل" بسكب كمية من "البنزين" على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها، وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المذكور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اجهزة الامن ضبط إضرام النيران أجهزة وزارة الداخلية شرطة دمياط الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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