«طب أسنان عين شمس» تستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا لاختبارهم

استقبلت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، في التاسعة والنصف صباحًا، الطلاب العائدين من أوكرانيا، وذلك لاختبارهم قبل التحاقهم بالجامعات المصرية.

وقالت جامعة عين شمس، إنه تم استقبال الطلاب في مدرجات الطلاب بالدور الأرضي الأول، لافتة إلى أنه سيكـون دخول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

وكانت قد قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن 80% من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا، وتتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة، ومازالت سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا أوكرانيا، ولم نتلق أي طلب من أي عائلات وأسر في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر.

وأضافت نبيلة مكرم، فى تصريحات تليفزيونية: “إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا”، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، وسيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طبًا بشريًا وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا، لافتة إلى أن وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد ولمدة أسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الأوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا، ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير، وإثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا.

وأكدت أن القيادة السياسية وجهت بأهمية الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وأن وزارة الهجرة أطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين، و2179 طالبًا سجلوا على استمارة وزارة الهجرة.