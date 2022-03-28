الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلفًا للنائب إبراهيم حجازى.. إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستورية بـ«الشيوخ»

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أدت النائبة إيناس عصمت عبدالحميد عز، اليمين القانونية والدستورية كنائبة بمجلس الشيوخ.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس إنه قد ورد إليه رسالة رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2022 بتعيين إيناس عصمت عبدالحميد عز بمجلس الشيوخ، بدلًا من النائب المرحوم إبراهيم حسن حجازي.

ومنح رئيس المجلس المذيع الداخلي الفرصة لتلاوة قرار رئيس الجمهورية على السادة الأعضاء، بعدها منح السيدة إيناس عصمت عبدالحميد عز الفرصة لتأدية اليمين القانونية والدستورية بعدها قدم رئيس المجلس التهنئة للسيدة النائبة.

ومن جهة أخرى بدأ المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

يذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ناقشت الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية في مصر.

وشهدت اللجنة سلسلة اجتماعات الفترة الماضية، بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية.

واستمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان، أن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة.

وقال: "بدأنا في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة وكيفية احتوائها"، مشيرًا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عامًا، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، عن أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كل المحاور، سواء التنمية المستدامة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتوزيع الديموجرافي للسكان.

النائبة ايناس عصمت اليمين القانونية اليمين القانونية والدستورية رئيس الجمهورية السيدة ايناس عصمت عبدالحميد مجلس الشيوخ

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