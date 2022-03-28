برلماني يشيد بقرارات الحكومة بعودة صلاة التراويح وموائد الرحمن فى رمضان

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بموافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

كما أشاد “حنفي” فى تصريحات له بموافقة اللجنة أيضًا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن والموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

وأكد النائب سيد حنفى طه، الأهمية الكبيرة لهذه الموافقات التى أصدرتها اللجنة لعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة بعد تحقيق الحكومة لنجاحات كبيرة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً تخفيف مثل هذه القيود سيكون له اثاره الايجابية على عودة العمالة وتنشيط السياحة والاقتصاد الوطني.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قد عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.