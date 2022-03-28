الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

77 ألف إصابة بكورونا فى بولندا واليونان وإيطاليا

كورونا في بولندا 
كورونا في بولندا 

سجلت بولندا واليونان وإيطاليا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 77.533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وسجلت بولندا 3492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و943 ألفًا و227 حالة، والوفيات إلى 114 ألفًا و828 حالة.

وسجلت اليونان 13 ألفًا و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت البلاد 52 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الإثنين، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و930 ألفًا و321 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفًا و268 حالة.

وسجلت إيطاليا 60 ألفًا و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت البلاد 82 وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونًا و364 ألفًا و723، والوفيات إلى 158 ألفًا و782 حالة.

روما وارسو أثينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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