«الرجل الذي تحدث الثعبانية».. رواية فانتازيا لـ«أندروس كيفيراك»

قريبا تصدر عن العربي للنشر والتوزيع رواية "الرجل الذي تحدث الثعبانية" من إستونيا للكاتب "أندروس كيفيراك" ومن ترجمة رانيا صبري علي.

ورواية "الرجل الذي تحدث الثعبانية" تنتمي إلى أدب الفانتازيا والخيال، حيث تدور أحداثها في غابة يتماهى فيها عالم الإنسان مع عالم الحيوان وتندمج بها حياة كل الموجودات في وحدة واحدة. قد حققت هذه الرواية نجاحًا كبيرًا عند صدورها فكانت الأكثر مبيعًا في إستونيا وترجمت إلى العديد من اللغات.

ويذكر أنها ثاني عمل أدبي تقوم العربي بترجمته من إستونيا بعد رواية "سيارة اسمها نصر" للكاتب "إيلمار تاسكا" ومن ترجمة "محمد عبد العزيز" عام 2021.

تقع الأحداث في أحد العصور الوسطى في إستونيا وتدور حول الصبي "ليميت" الذي يعيش في الغابة مع أسرته الصغيرة وهو آخر إنسان في الغابة يستطيع التحدث باللغة الثعبانية التي تسمح له بالتواصل وتبادل الأحاديث مع الثعابين ومختلف الحيوانات، يتمسك الفتى بالحياة في الغابة التي بدأ جميع سكانها في التسلسل تدريجيًا للحياة في القرية خارجها حيث نمط الحياة المختلف المتطور الذي يعتمد على الزراعة، وتعاليم الدين وعبادة الإله وهي جميعها مفاهيم مغايرة تمام لكل مفاهيم وقيم وتقاليد الحياة في الغابة. في هذا الإطار الفانتازي تبحث الرواية في معاني الانتماء والتعايش مع الجديد. حيث يدخل بطل الرواية في صراع حاد بين جذوره وحياته المتأصلة في الغابة، وبين الحياة الجديدة المثيرة في القرية في سياق المسئولية التي تقع عليه كآخر شخص يستطيع التحدث باللغة الثعبانية وهي الميزة التي ملكها سكان هذا الزمان والذين لم يتبق منهم أحد غيره.

الكاتب "أندروس كيفيراك" وُلِدَ في مدينة "تالين" في إستونيا عام 1970، وهو صحفي، ومؤلف روائي، وكاتب مسرحي. تنتمي أعماله إلى عالم الفانتازيا، والكوميديا السوداء. وتعد رواية "الرجل الذي يتحدث الثعبانية" التي صدرت عام 2007 هي أشهر أعماله على الإطلاق، وقد حازت جائزة أفضل رواية خيال علمي في إستونيا عام 2008، وكانت من الكتب الأكثر مبيعًا حتى ذاع صيتها عالميًا وتم ترجمتها إلى عدة لغات منها الروسية، والإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية عام 2015.وهي أحدث إصدارات العربي للنشر والتوزيع في أدب الفانتازيا والخيال والعلمي.