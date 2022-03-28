علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا فى الأوبرا.. 15 أبريل المقبل

تعاقد الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل غنائي جديد على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن الليالي الرمضانية التي تنظمها الأوبرا الرمضانية وذلك منتصف أبريل القادم.

حفل علي الحجار بالأوبرا

ويشدو الحجار ويطرب جمهوره بعدد كبير من الأغنيات القديمة والجديدة وعدد من الأغنيات الدينية والابتهالات التي يبرع في تقديمها على المسرح ويحبها الجمهور بشكل كبير.

وبعد التربع لمدة 4 عقود كاملة على عرش أغاني البداية والنهاية لأشهر الأعمال الدرامية في تاريخ الفن، ليخلق حالة من الارتباط العاطفي بها في أذهان ملايين المصريين؛ فيعد علي الحجار، أيقونة حية ارتبط اسمه بأغاني تترات عدد كبير من الأعمال الدرامية والإذاعية تجاوزت الـ150 عملًا، ليحصل على العديد من الجوائز، وكان آخر ما غناه الحجار تتر مسلسل «خلف الله» الذى تم إنتاجه قبل 9 سنوات وتحديدًا عام 2013، وكان بطولة النجم الراحل نور الشريف.

ويعود «الحجار» لغناء التترات من جديد، وذلك من خلال روائع تترات وفواصل مسلسل «جزيرة غمام» الذى يقوم ببطولته النجم طارق لطفى، المقرر عرضه خلال السباق الدرامى الرمضانى 2022.

واجتمع المطرب الكبير بمؤلف العمل، السيناريست والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، لمناقشة سيناريو «جزيرة غمام»، واجتمع مع المخرج حسين المنباوى، وكل من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والملحن شادى مؤنس، لخلق مادة موسيقية مغايرة، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة لتقديم «تترات» البداية والنهاية وتزيين العمل بفواصل وروائع غنائية خلال الحلقات.

هنأ المطرب علي الحجار الأمهات بمناسبة عيد الأم، قائلًا: "كل سنة وكل أم طيبة، وكل بنت حتى إن لم تتزوج ربنا بيكون زارع جواها إحساس الأمومة، فكل سنة وكل الأمهات والبنات بخير".

وأضاف علي الحجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "كل سنة وأمهات الشهداء طيبين وربنا يصبرهم، لأن لولاهم مكنش أولادهم يكونوا أبطال"، مشيرا إلى أنه عمل 6 أغان للأم في عيدها.

ولفت الحجار إلى أنه يعود لتسجيل أغاني التترات، مشيرًا إلى أنه يشارك هذا العام في موسم رمضان بغناء تتر مسلسل “جزيرة غمام”.