الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 143 طفلًا بسبب الحرب الروسية وتضرر 733 مؤسسة تعليمية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الإثنين، مقتل 143 طفلًا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلًا عن تضرر 733 مؤسسة تعليمية جراء القصف الروسي، من بينها 74 دُمِرَت بالكامل، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرًا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين في بيانٍ، أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت، أنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز "سو-24" في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

كما تم إسقاط خمسة صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون (جنوب).

مكتب المدعي العام الأوكراني لعدوان الروسي على أوكرانيا العدوان الروسي على أوكرانيا القصف الروسى وقف القصف الروسي

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