الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بعودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022

النفط
النفط

قال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، خلال مشاركته في مؤتمر بدبي إنه يتوقع عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في مطلع 2020، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف "الجابر"، أذن أسواق النفط العالمية ستظل تعاني نقص المعروض مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا  خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "الجابر" القول إن أسعار النفط العالمية تشهد تذبذبا نتيجة مشكلات هيكلية ناتجة عن نقص الاستثمار في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه خلال السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك في حين تعتزم شركة أدنوك زيادة طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي بنسبة 30%، بما يسمح بزيادة صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2030.

ابوظبى النفط دبي كورونا أسواق النفط النفط العالمية

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وائل لطفي

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