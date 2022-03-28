وزيرة البيئة: نسعى لوضع البعد الإنساني خلال «COP 27» ودمج الشباب

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان هناك قضية لم يتم التعرض إليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنساني باعتبار أن مؤتمرات ال COP مسارًا سياسياً فنياً يصاحبه مجموعة من المبادرات الدولية تحدث زخما والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء فى الزراعة أو الأمن الغذائي أو لطاقة، مضيفة أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت على أهمية دمج الشباب في مؤتمر المناخ ويكون لهم إجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ والذي سنقوم به فى جميع محافظات الجمهورية قائمة على رفع الوعي والحديث مع المواطنين وأخذ مقترحاتهم وأفكارهم وخلق رسالة قوية ومختلفة للعالم أن جمهورية مصر العربية شعبها وفئاتها تتحدث وتضع إجراءات للتصدي لآثار تغير المناخ، مضيفة أننا نعمل على وجود ممارسات جيدة والتكاتف للتصدي لآثار تغير المناخ وكل ممارسة للفرد ستحدث فارقًا فى هذه القضية باعتبارها قضية حياة أو موت.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن آخر تقرير للهيئة الدولية الحاكمة يتحدث عن أن إفريقيا منذ عام 1960 وحتى الآن فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية لديها، والأطفال المولودين حالياً يواجهون نوبات حادة تساوى 7 أضعاف الأطفال المولودين فى عام 1960 والفيضانات 3 أضعاف.

وتابعت وزيرة البيئة، أن تلك الأرقام بحاجة الى ترجمة لإجراءات ليست للحكومة والقطاع الخاص والبنوك وفقط ولكن على المواطن دور وإدراك لحتمية هذه القضية على حياته وحياة أولاده، مشيرة أن الدولة المصرية قامت بمشروعات مختلفة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتبطين الترع وحماية الشواطئ.

وفى ختام كلمتها أبدت وزيرة البيئة ترحيبها وفتح الباب أمام انضمام ومشاركة أفراد المعهد فى الحوار والاستفادة من الأفكار والمقترحات والأبحاث الخاصة بهم.

كما وجه رئيس المعهد القومي للتخطيط الدكتور أشرف العربي الشكر لوزيرة البيئة على تواجدها بالمؤتمر مبديًا استعداده وإبداء الرغبة الأكيدة للمشاركة مع وزارة البيئة فى التحضير للمؤتمر سواء في إطار الحوار الوطني أو أية مهام بحثية او علمية أو من خلال الأنشطة والفعاليات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي باعتباره من أوائل من بدأ فى الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.