وزيرة البيئة: مصر تقوم على دراسة تأثير تغير المناخ وتحليل الوضع الراهن

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إننا نقوم على دراسة لتأثير تغير المناخ فى مصر وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادي والاجتماعي مضيفة أن مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة العربية فى ذلك، ومؤكدة على أهمية النظر فى الإسراع من وتيرة إجراءات تغير المناخ والذي يعود على تحقيق إجراءات الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كافة مناحي التنمية على المستوى الوطني ومجابهة تغير المناخ هي قيمة مضافة في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه مع البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم وضعها في إطار الاستراتيجية المصرية رؤية مصر 2030 والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطأ الذي يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني وهو ما يقلل من المخرجات التى تسعى اى دولة لجني ثمار التنمية منها وضياع بذل جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ “COP 27” ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات فى اتفاق باريس لتوصيات، مشيرة أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضى الرسمي والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو وهناك شق غير رسمي وهو ما يحظى باهتمامنا حيث نسمي مؤتمر تغير المناخ "COP 27" مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ، مبدية أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم والتى تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي باعتباره من أوائل من بدأ في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.