صحة كفر الشيخ: الكشف المجاني على 1471 مواطنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادة لعدد 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن"، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1471 مترددا وخضوع 93 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية 179 مريضا، وأشعة لـ 28 مريضا وعمل تقارير طبية لعدد 3 مرضى وتحويل 49 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وأكد شنح، أنه أيضا قد تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 821 مواطنا.

فيما تقدمت الدكتورة إلهام بالشكر للإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي على تعاونهم الكريم، وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكافة الطرق الممكنة.