الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة كفر الشيخ: الكشف المجاني على 1471 مواطنا ضمن «حياة كريمة»

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ويأتي ذلك  ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادة لعدد 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن"، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1471 مترددا وخضوع 93 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية 179 مريضا، وأشعة لـ 28 مريضا وعمل تقارير طبية لعدد 3 مرضى وتحويل 49 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وأكد شنح، أنه أيضا قد تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 821  مواطنا.

فيما تقدمت الدكتورة إلهام بالشكر للإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي على تعاونهم الكريم، وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكافة الطرق الممكنة.

بيلا الصحة كفر الشيخ كشف مواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والربيع سيشهد تقلبات جوية حادة

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين