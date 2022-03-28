هؤلاء النجوم جلبوا أفراد عائلاتهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 28 مارس2022، حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات، وبدا النجوم والنجمات بإطلالات مميزة خطفت الأنظار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “people ” جلب هؤلاء النجوم أفراد عائلاتهم كتواريخهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

جلب برادلي كوبر والدته

أحضر برادلى كوبر، الذي شارك في بطولة Nightmare Alley وأنتجها أفضل فيلم، والدته، غلوريا، كموعد له في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

الانا حاييم مع شقيقاتها

من هو الأفضل لدعم ممثلة بيتزا عرق السوس من شقيقاتها (وزملائها في الفرقة) ، إستي ودانييل حاييم؟

والدة شون وايت

تداول أولمبي وايت على لوح التزلج خاصته ببدلة توكس هذا العام أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 مع والدته كاثي وايت.

جود هيل ووالدته

أحضر هيل البالغ من العمر أحد عشر عامًا والدته شونين إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الأول له، حيث تألق هيل في دور البطولة في فيلم كينيث براناغ بلفاست، والذي تم اختياره للحصول على أفضل صورة.

ريتا مورينو أحضرت ابنتها

جلبت نجمة West Side Story والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ابنتها فرناندا لويزا جوردون إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

جودي دينش كان برفقة حفيدها

أخذت دنش وحفيدها سام ويليامز السير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

أحضر ديدي ابنته

كان لدى قطب الراب ابنة وأب في موعد غرامي مع ابنته، تشانس كومبس، التي تألقت في ثوبها الفضي المرصع بالترتر.

JK Simmons جعل حفل توزيع جوائز الأوسكار شأنًا عائليًا

جلب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار Being the Ricardos عائلته - بما في ذلك زوجته ميشيل شوماخر وأولاده أوليفيا وجو ونسق معهم بالبحرية على السجادة الحمراء.

سار فينوس وسيرينا ويليامز معًا

سارت الشقيقتان ويليامز ، اللتان ألهمت حياتهما وعائلتهما الملك ريتشارد ، مرشح جائزة أفضل فيلم ، على السجادة الحمراء.

فينياس أوكونيل على السجادة الحمراء

فاز الثنائي الموسيقي الشقيق والأخت بجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم جيمس بوند الذي يحمل نفس الاسم No Time To Die.

أحضر سايبيل شيبرد ابنتها

كان لدى شيبرد حفل توزيع جوائز الأوسكار بين الأم وابنتها مع ابنتها أرييل.

احتفلت هالي وشلوي بيلي بعيد ميلاد هالي الثاني والعشرين

فازت الأخوات بالتأكيد بأكثر الأشقاء أناقة على السجادة الحمراء!

