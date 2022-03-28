الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هؤلاء النجوم جلبوا أفراد عائلاتهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

حفل توزيع الأوسكار
حفل توزيع الأوسكار

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94،  في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 28 مارس2022،   حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات، وبدا النجوم والنجمات بإطلالات مميزة خطفت الأنظار.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “people ” جلب هؤلاء النجوم أفراد عائلاتهم كتواريخهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

Bradley Cooper Brought His Mom

جلب برادلي كوبر والدته

أحضر برادلى كوبر، الذي شارك في بطولة Nightmare Alley وأنتجها أفضل فيلم، والدته، غلوريا، كموعد له في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022. 

Alana Haim Showed Up with Her Sisters

الانا حاييم مع شقيقاتها

من هو الأفضل لدعم  ممثلة بيتزا عرق السوس من شقيقاتها (وزملائها في الفرقة) ، إستي ودانييل حاييم؟ 

Shaun White's Mom Was His Date

 

والدة شون وايت 

تداول أولمبي وايت على لوح التزلج خاصته ببدلة توكس هذا العام أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 مع والدته كاثي وايت. 

Jude Hill Brought His Mom to His First Oscars

جود هيل ووالدته 

أحضر هيل البالغ من العمر أحد عشر عامًا والدته شونين إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الأول له، حيث تألق هيل  في دور البطولة في فيلم كينيث براناغ بلفاست، والذي تم اختياره للحصول على أفضل صورة. 

Rita Moreno Brought Her Daughter

 

ريتا مورينو أحضرت ابنتها

جلبت نجمة West Side Story  والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ابنتها فرناندا لويزا جوردون إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022. 

Judi Dench Was Accompanied by Her Grandson

جودي دينش كان برفقة حفيدها

أخذت دنش وحفيدها سام ويليامز السير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022. 

Diddy Brought His Daughter

أحضر ديدي ابنته

كان لدى قطب الراب ابنة وأب في موعد غرامي مع ابنته، تشانس كومبس، التي تألقت في ثوبها الفضي المرصع بالترتر. 

J.K. Simmons Made the Oscars a Family Affair

JK Simmons جعل حفل توزيع جوائز الأوسكار شأنًا عائليًا

جلب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار  Being the Ricardos عائلته - بما في ذلك زوجته ميشيل شوماخر وأولاده أوليفيا وجو  ونسق معهم بالبحرية على السجادة الحمراء.

Venus and Serena Williams Walked Together

سار فينوس وسيرينا ويليامز معًا

سارت الشقيقتان ويليامز ، اللتان ألهمت حياتهما وعائلتهما الملك ريتشارد ، مرشح جائزة أفضل فيلم ، على السجادة الحمراء.

Finneas O'Connell and Billie Eilish Continued Their Red Carpet Reign

فينياس أوكونيل على السجادة الحمراء

فاز الثنائي الموسيقي الشقيق والأخت بجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم جيمس بوند الذي يحمل نفس الاسم No Time To Die.

Cybill Shepherd Brought Her Daughter

أحضر سايبيل شيبرد ابنتها

كان لدى شيبرد حفل توزيع جوائز الأوسكار بين الأم وابنتها مع ابنتها أرييل. 

Halle and Chlöe Bailey Celebrated Halle's 22nd Birthday

 

احتفلت هالي وشلوي بيلي بعيد ميلاد هالي الثاني والعشرين

فازت الأخوات بالتأكيد بأكثر الأشقاء أناقة على السجادة الحمراء!
 

 

فعاليات حفل توزيع جوائز اليوم الإثنين 28 الإثنين 28 مارس2022 هؤلاء النجوم عائلاتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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