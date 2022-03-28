حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 28 مارس 2022

قدم موقع "times of india"، حظك اليوم الإثنين 28 مارس، لجميع الأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

قد تكون سعيدًا جدًا، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح، قد يكون كبار السن لديك سعداء ويقدرون عملك، قد يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل، من حيث الترقيات قد يكون خصومك وأعدائك المختبئون تحت السيطرة الآن، قد يتخذ العزاب قرارات مهمة فيما يتعلق بالزواج بمساعدة الأقارب أو الأصدقاء.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

اليوم تنعم بالقمر الإيجابي، قد تكون صحتك جيدة اليوم، من المحتمل أن تذهب إلى مكان ديني مع العائلة أو الأصدقاء، قد تخطط للتبرع ببعض المبلغ لأي مكان ديني أو لبعض الأعمال الخيرية، من المحتمل أن تتم الصفقات المتعلقة بالممتلكات، وقد تخطط لسفر إلى الخارج متعلق بالعمل.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

قد تكون ضحية لمؤامرات، يجب أن تتجنب التورط في الخلافات، فقد تحميك قوة إرادتك القوية وبركاتك من كبار السن من هذا الموقف الحرج، و يُنصح بتجنب الخوض في الحجج في الحب، و يجب عليك أيضًا تجنب القيادة السريعة أو أي جولة مغامرة.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

اليوم ستكون سعيدا قد تشعر بالسلام في العقل، سيكون تركيزك على أهدافك جيدًا جدًا، من المحتمل أن تقضي لحظة رومانسية مع الزوج، قد تكون علاقتك بزوجك / زوجتك أقوى الآن، سوف تكون مشغولًا أيضًا في القضايا المحلية الأخرى.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

قد تكون أكثر حماسًا قد يكون أداؤك في العمل جيدًا، وقد يعزز شروطك مع كبار السن، ومن المحتمل أن تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات في الأمور القانونية، قد تسمع أخبارًا جيدة قد يكون خصومك وأعدائك المختبئين تحت السيطرة.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

قد تكون قادرًا على إكمال مهمة صعبة بسهولة بالغة الأمر الذي قد يعزز ثقتك بنفسك، قد تعود عليك استثماراتك السابقة بمكاسب جيدة، يُنصح بتجنب الجدل حول مواضيع لا قيمة لها، فقد تضيع وقتك الثمين.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

اليوم ليس جيدًا لك قد تشعر بالحزن، وقد تكون غير راضٍ عن وضعك الحالي، ويُنصح بالتحلي بالصبر وعدم اتخاذ أي قرار على عجل ننصحك بالاعتناء بوالديك.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تكون متحمسًا اليوم قد يكون تركيزك على أهدافك جيدًا جدًا، يمكنك بسهولة تحقيق هدفك، من المحتمل أن تذهب في رحلات قصيرة متعلقة بالعمل، مما قد يمنحك مزايا في المستقبل القريب قد يساعدك زملائك وأصدقائك في إنجاز بعض المشاريع المهمة.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد تتوقع الحصول على بعض المكافآت نيابة عن خدماتك الاجتماعية، يحظى بتقدير كبار السن لديك، وقد تحصل أيضًا على ترقيات، قد تتحول خسائرك إلى أرباح الآن، مما سيزيد السيولة في العمل، ستخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في الأعمال التجارية العائلية، مما سيزيد من أعمال عائلتك في المستقبل القريب.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

قد تشعر بالسعادة، وصحتك جيدة أيضًا، مما قد يمنحك القوة الداخلية والثقة بالنفس، قد لا يسمح وعيك بالتلاعب بالمهمة الفوضوية للحفاظ على سمعتك حول بيئتك، من المرجح أن تزداد مكانتك الاجتماعية.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

قد تصاب بخيبة أمل ننصحك بالتحكم في غطرستك، وإلا فقد تواجه بعض الخسارة بسبب حديثك، أثناء حديثك مع أي شخص يجب أن تكون حذر في المناقشة وإلا فقد تتأثر العلاقة.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

قد يكون هناك سلام في العقل، و قد تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك، مما قد يزيد السيولة في عملك ارباحك قد تعزز صحتك المالية، يمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية قد يجد الفردي على الأرجح تطابقًا مناسبًا، قد تتخذ الشركين قرارًا بالزواج، سوف ينعم الطلاب بالكرمة الجيدة.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.



