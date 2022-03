مثل حورية البحر.. ميجان ثاى ستاليون تظهر لأول مرة بحفل جوائز الأوسكار

3/28/2022 7:16:47 AM

الإثنين 28/مارس/2022 - 07:16 ص 3/28/2022 7:16:47 AM

ظهرت ميجان ثاي ستاليون لأول مرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار بفستان مخصص على طراز حورية البحر أظهر شكل الساعة الرملية.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، جلبت مغنية الراب البالغة من العمر 27 عامًا إطلالتها من Hot Girl في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي رقم 94 الذي عاد إلى مكانه المعتاد في مسرح دولبي في هوليوود كاليفورنيا بعد أن أقيم في يونيون ستيشن العام الماضي، حيث ظهرت ميجان في ثوب أزرق فاتح من المصمم الهندي جوراف جوبتا، وتميز الفستان بدون حمالات بلوحة جانبية كاشفة وحافة مكشكشة مع ذيل طويل.

أكملت مظهرها بكعب ذو ياقة مفتوحة من الأمام، وشملت الاكسسوارت الخاصة بها أقراط مع أساور وخواتم متلألئة، مع شد شعرها الداكن إلى كعكة منخفضة وأبرزت جمالها الطبيعي بمكياج عيون سموكي كامل.

عرضت جوائز الأوسكار العام الماضي، التي أقيمت في كل من مسرح دولبي وفي يونيون ستيشن بوسط مدينة لوس أنجلوس، جميع عروض أفضل الأغاني الأصلية المسجلة مسبقًا.

وبدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات من أبرزهم الأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، النجمة بيونسيه، حيث بدأت الأخيرة بأداء مسجل مسبقًا على ملاعب التنس، حيث لعبت فينوس وسيرينا ويليامز دور فتيات، تكريمًا لسيرة الملك ريتشارد حول تربية نجوم التنس.

يتصدر قائمة المرشحين فيلم "The Power of the Dog" الذي حصل على 12 ترشيحًا، في الخلف يوجد فيلم "Dune" برصيد 10، تعادلت "Belfast" و "West Side Story" بسبعة ترشيحات لكل منهما و "King Richard" على ستة ترشيحات.

تم الإعلان عن قائمة مليئة بالنجوم في الأسابيع التي سبقت الحفل، وتشمل إليوت بيج ، بيل موراي ، جينيفر غارنر ، ستيفاني بياتريز، دي جي خالد، هير، تيفاني هاديش، توني هوك، كيلي سلاتر، شون وايت، دانيال، كالويا، لوبيتا نيونجو، جون ترافولتا، ميلا كونيس، نعومي سكوت، ويسلي سنايبس، أنتوني هوبكنز، سيمو ليو، أوما ثورمان، رامي مالك، ليلي جيمس، روث إي.كارتر، جون ليجيزامو، كيفن كوستنر.