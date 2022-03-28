الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خفر السواحل الفلبينى: السفن الصينية اقتربت بشكل خطير من سفننا 4 مرات

السفن الصينية
السفن الصينية

أعلنت الفلبين أن سفن خفر السواحل الصينية قامت بمناورات خطيرة قرب سفن الخفر الفلبينية أربع مرات على الأقل العام الماضي قرب مياه ضحلة متنازع عليها.

 

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلبينية قد احتجت رسميا على التحرك التي قامت بها سفن خفر السواحل الصينية، لكن خفر السواحل في مانيلا قال إن الحوادث لن تمنعها من نشر سفن دورية في سكاربورو شول، وفي مناطق أخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة المعترف بها دوليا للفلبين.

 

وفي وقت سابق هذا الشهر قامت سفينة خفر سواحل صينية بمناورة على بعد 21 ياردة فقط (63 قدما) من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية وقيدت مساحة مناوراتها بالقرب من سكاربورو، حسبما قال خفر السواحل في الفلبين.

 

وأضاف أن عمل السفينة الصينية كان "انتهاكا واضحا" لقواعد السلامة الدولية لعام 1972 التي تهدف إلى منع الاصطدامات البحرية.

 

قبل شهر، تحركت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية بالقرب من سفينة تابعة لمكتب مصائد الأسماك الفلبينية يديرها أفراد من خفر السواحل بالقرب من سكاربورو، وفقا لخفر السواحل.

 

وفي يونيو من العام 2021، تحركت سفينتان صينيتان لخفر السواحل على مدار يومين متتاليين بالقرب من سفينتين لخفر السواحل الفلبينية، كانتا تشاركان في مناورة بحرية قبالة سكاربورو.

 

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في مانيلا.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،  أن البر الرئيسي سجل 1254 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 1335 في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إن 1217 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقابل 1280 في اليوم السابق.

 

وسجلت الصين 4448 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 4430 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصين الصينية الصينى الفلبين سواحل خطى خفر السواحل السواحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ننشر أقوال والد المجنى عليها داخل مصحة إدمان شبرامنت

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»