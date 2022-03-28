خفر السواحل الفلبينى: السفن الصينية اقتربت بشكل خطير من سفننا 4 مرات

أعلنت الفلبين أن سفن خفر السواحل الصينية قامت بمناورات خطيرة قرب سفن الخفر الفلبينية أربع مرات على الأقل العام الماضي قرب مياه ضحلة متنازع عليها.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلبينية قد احتجت رسميا على التحرك التي قامت بها سفن خفر السواحل الصينية، لكن خفر السواحل في مانيلا قال إن الحوادث لن تمنعها من نشر سفن دورية في سكاربورو شول، وفي مناطق أخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة المعترف بها دوليا للفلبين.

وفي وقت سابق هذا الشهر قامت سفينة خفر سواحل صينية بمناورة على بعد 21 ياردة فقط (63 قدما) من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينية وقيدت مساحة مناوراتها بالقرب من سكاربورو، حسبما قال خفر السواحل في الفلبين.

وأضاف أن عمل السفينة الصينية كان "انتهاكا واضحا" لقواعد السلامة الدولية لعام 1972 التي تهدف إلى منع الاصطدامات البحرية.

قبل شهر، تحركت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية بالقرب من سفينة تابعة لمكتب مصائد الأسماك الفلبينية يديرها أفراد من خفر السواحل بالقرب من سكاربورو، وفقا لخفر السواحل.

وفي يونيو من العام 2021، تحركت سفينتان صينيتان لخفر السواحل على مدار يومين متتاليين بالقرب من سفينتين لخفر السواحل الفلبينية، كانتا تشاركان في مناورة بحرية قبالة سكاربورو.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في مانيلا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البر الرئيسي سجل 1254 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 1335 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1217 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقابل 1280 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 4448 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 4430 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.