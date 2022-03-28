اليابان.. ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر أودجاساوارا

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية ثوران بركان تحت الماء في منطقة جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، ارتفع الدخان بعد ثوران البركان إلى مسافة تتراوح ما بين 5.5 و7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وأصدرت الوكالة تحذيرا للسفن التي قد تكون في منطقة الخطر بسبب احتمال تكوين تراكمات من الخفاف.

وثار البركان تحت الماء في منطقة أوغاساوارا في أغسطس الماضي، وأصبح الأكبر في اليابان منذ عام 1914، عندما اندلع بركان ساكوراجيما في جزيرة كيوشو.

ووفقا للخبراء، سقط ما بين 300 مليون إلى 1 مليار طن من الصهارة في مياه المحيط الهادئ بالقرب من أوغاساوارا، مما أدى إلى تكوين تراكمات الخفاف، والذي قطع محافظات أوكيناوا وبعض المناطق الأخرى في اليابان على ساحل المحيط الهادئ، مما تسبب في إعاقة حركة الشحن البحري والصيد.

وعلى صعيد آخر ـ سجلت السلطات الصحية في اليابان، 47 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و295 ألفا و648 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه تم أيضا تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و630 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ 5 ملايين و770 ألفا و808 أشخاص، مشيرة إلى أن هناك 733 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.