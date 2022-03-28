الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير 7 أوكار لـ «داعش» فى كركوك بالعراق

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلن قائد عمليات محافظة كركوك الفريق الركن علي الفريجي تدمير 7 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في المحافظة.

 

وقال الفريجي في بيان، إن "أبطالنا في عمليات كركوك يدكون أوكار الإرهاب في منطقة وادي الشاي، حيث تمكنا من تدمير 7 مضافات، والاستيلاء على 4 مخازن للأسلحة، و4 مدافع هاون".

 

وأضاف، أنه "تم الاستيلاء على أسلحة متنوعة مع عتادها ومقذوفات مختلفة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة بالإضافة إلى أحزمة وصواعق كانت معدة للاستخدام".

 

و أشار إلى أنه "تم التعامل مع الأسلحة والمعدات العسكرية المذكورة"، مشددا على "الاستمرار في ملاحقة فلول داعش الإرهابي وخلاياه في المنطقة".

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