تدمير 7 أوكار لـ «داعش» فى كركوك بالعراق

أعلن قائد عمليات محافظة كركوك الفريق الركن علي الفريجي تدمير 7 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في المحافظة.

وقال الفريجي في بيان، إن "أبطالنا في عمليات كركوك يدكون أوكار الإرهاب في منطقة وادي الشاي، حيث تمكنا من تدمير 7 مضافات، والاستيلاء على 4 مخازن للأسلحة، و4 مدافع هاون".

وأضاف، أنه "تم الاستيلاء على أسلحة متنوعة مع عتادها ومقذوفات مختلفة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة بالإضافة إلى أحزمة وصواعق كانت معدة للاستخدام".

و أشار إلى أنه "تم التعامل مع الأسلحة والمعدات العسكرية المذكورة"، مشددا على "الاستمرار في ملاحقة فلول داعش الإرهابي وخلاياه في المنطقة".