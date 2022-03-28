الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تشهد صفر حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أية حالات وفاة لليوم الرابع على التوالي، وتسجيل ٨ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٨ مرضى للشفاء، خلال ٢٤ ساعة.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان  - أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٩٢ حالة، من بينها ٨ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٥١ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٣ حالة، فيما يوجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.


وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

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