الجزائر تشهد صفر حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أية حالات وفاة لليوم الرابع على التوالي، وتسجيل ٨ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٨ مرضى للشفاء، خلال ٢٤ ساعة.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٩٢ حالة، من بينها ٨ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٥١ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٣ حالة، فيما يوجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.



وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.