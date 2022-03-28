الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيجاد: البرهان يُرحب بمبادرة المنظمة لتحقيق الاستقرار بالسودان

البرهان
البرهان

قال مبعوث منظمة "إيجاد" الخاص لسلام جمهورية جنوب السودان السفير إسماعيل ويس، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رحب  بمبادرة الإيجاد لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وأكد دعمه لتحقيق أهدافها. 

وأطلع البرهان، لدى لقائه بمكتبه مبعوث الإيجاد، على مبادرة المنظمة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وأشار السفير إسماعيل ويس، إلى أن الإيجاد منظمة إقليمية تهدف لمعالجة التحديات التي تواجة الإقليم.

في غضون ذلك، أعرب ويس عن تقديره لجهود القيادة السودانية، التي تتولى رئاسة الايجاد، لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف.

وقال إن اللقاء بحث التحديات التي تواجة عملية تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا المنشطة لسلام جنوب السودان، مشيدا بجهود السودان في تقديم مقترحات تسهم في تنفيذ الاتفاقية واستدامة السلام والاستقرار في جنوب السودان. 

ووصف مبعوث الايجاد لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر والمشجع والمفيد.

 

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