اليوم.. مباحثات مصرية - قطرية وأخرى يونانية على مستوى وزيرى الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري بعد ظهر اليوم الإثنين جلسة مباحثات مع نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني.

ويتناول اللقاء - الذي يجرى بمقر وزارة الخارجية - العلاقات الثنائية التي تربط بين القاهرة وأثينا وسبل تعزيزها في شتى المجالات والتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص فضلا عن القضايا الآنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد وزير الخارجية سامح شكرى بالقاهرة مباحثات مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية القطرية والموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني «ديميترو كوليبا» تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر.