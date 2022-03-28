آخر أخبار حملة شلل الأطفال 2022.. يبحث المواطنين على محرك البحث العملاق “جوجل” عن آخر أخبار حملة شلل الأطفال، تزامنا مع انطلاق للحملة رسمياً فى كافة المحافظات أمس الأحد.

آخر أخبار حملة شلل الأطفال 2022

وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس الأحد، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طب أسرة النزهة بالقاهرة، حيث حضر فعاليات إطلاق الحملة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، وممثل عن منظمة اليونيسيف.

مدة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستمر الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام، خلال الفترة من27 إلى 30 مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

أمان اللقاحات

وأكدت وزارة الصحة والسكان على مأمونية اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، فضلاً عن عدم تعارضها مع التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، لافته إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.

الفئات المستهدفة بالتطعيم

تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها الوزارة حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

المشاركين فى الحملة

يشارك فى الحملة 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، تم تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية، مؤكداً اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

أماكن التطعيم

الحملة تجوب المنازل بجميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، تحت شعار "من بيت لبيت"، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.