زوج يشنق زوجته بشعرها حتى الموت فى الفيوم بسبب المخدرات

شهدت قرية المقدس التابعة لمركز شرطة الفيوم جريمة قتل بشعة بعدما أقدم زوج على شنق زوجته بشعرها حتى الموت بسبب تعاطي المواد المخدرة وفر هاربًا.

تعود الواقعة عندما تركت الزوجة - وتدعي "فرحة ق" - منزل زوجها وأخذت أولادها الطفلين وذهبت إلى منزل والدها بقرية الخماسيني التابعة للوحدة المحلية لقرية دمو منذ شهر بسبب تعاطي زوجها ويدعي جمعه.أ المواد المخدرة وعدم الصرف على عائلته وأولاده بسبب الإدمان، وتدخل أهل الخير لعودة الزوجة والتعهد بإصلاح حاله والبعد عن المخدرات بسبب دخول شهر رمضان المبارك وتم المراد وعادت أمس.

وجاء صباح اليوم وسمع أهالي قرية المقدس صريخا من داخل منزل الزوج بأن فرحة توفت وقالوا أهل الزوج للأهالي أثناء استيقاظ زوجة ابنهم لم تتحرك والسر الإلهي قد نفذ بالسكتة القلبية.

وذهب أهل الزوج القاتل لأخذ تصريح الدفن من طبيب الصحة لدفنها بدون علم الحقيقة لولا قيام أهل الزوجة بإبلاغ الطبيب بشكهم في موتها.

وعلى الفور توجه طبيب الصحة للكشف على المتوفاة وشاهد آثارًا على الرقبة وبعض من آثار شعرها على رقبتها ووجود كدمات فأبلغ الشرطة فورًا.

وعندما علم جمعه .أ القاتل بإبلاغ الطبيب الشرطة والتأكد من موتها غير الطبيعي لاذ بالفرار خارج المحافظة وتم القبض على والده باتهامه بالاشتراك في قتل الزوجة وإخفاء معلومات ومحاولة تزوير الحقيقة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ طبيب الصحة بالاشتباه بقتل زوجة تدعى "فرحه ق" في العقد الثاني من العمر ومقيمة بقرية المقدس التابعة للوحدة المحلية لقرية دمو على يد زوجها في العقد الثاني من العمر وعاطل عن العمل.

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز من القبض على الزوج القاتل بعد 12 ساعة من فراره.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة استدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة ووقت الوفاة وتقرير مفصل.