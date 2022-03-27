الحكم على «يحيى حسين» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.. غدا

تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، غدًا الإثنين، الحكم على المتهم «يحيى حسين»، في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

واستمع رئيس المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة وطالبت بمعاقبة المتهم بمواد القانون.

وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.