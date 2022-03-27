كيفية حجز شقق جنة مصر 2022 وأماكن الوحدات السكنية

كيفية حجز شقق جنة مصر 2022.. تساؤلات مستمرة من المواطنين والشباب حول معرفة كيفية الحجز للشقق، ويبحث الكثير من المواطنين عن الخطوات الكاملة لحجز "شقق جنة مصر"، بعد إعلان وزارة الإسكان، عن فتح أبواب الحجز من خلال الموقع الإلكتروني، بدءا من اليوم الأحد.

وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان، إن حجز الوحدات السكنية بمشروع "جنة" يتم من خلال الموقع الإلكتروني بصندوق الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم بدء الحجز للوحدات السكنية إلكترونيا عبر الإنترنت، منذ صباح اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 وسوف يستمر إلى مساء غد الاثنين.

كيفية حجز شقق جنة مصر 2022

وتابع عمرو خطاب، أن وزارة الإسكان خصصت مدة زمنية معينة بدأت مع بداية شهر فبراير الماضى، وحتى يومنا هذا يوم الأحد، لرفع المتقدمين للمستندات من خلال الموقع الالكتروني، منوها بأن الذين قاموا برفع البيانات والمستندات، ودفع المقدمات لجدية الحجز الخاصة ب"مشروع جنة" هم فقط الذي يسمح لهم بحجز الوحدات السكنية من صباح اليوم من خلال الموقع الإلكتروني.

وأكد أن عملية التقديم من خلال الموقع هى عملية تكون بسيطة للغاية، منوها بأنه يتاح لمن لديه إشكالية فى التعامل مع الموقع الإلكترونى أن يقوم بالاتصال مع صندوق الإسكان الإجتماعى من خلال قنوات الاتصال المفتوحة للصندوق أو التواصل عبر صفحة الفيس بوك والإنستجرام و تويتر لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى.

مشروع “جنة”

وتابع المتحدث الرسمى باسم “وزارة الإسكان”، أن مشروع “جنة” يحتوي على 6155 وحدة سكنية للقيام بحجزها، منوها بأن المشروع يون متواجد فى مدينة الشروق ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور والمنيا الجديدة.

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وأردف أن مساحات “الوحدات السكنية” تبدأ من 100 : 151 مترا فى “مشروع جنة”، مؤكدا أن جميع الوحدات تكون كاملة التشطيب وتكون جاهزة للاستلام الفورى.