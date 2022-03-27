المشدد 6 سنوات لفكهانى شرع فى سرقة «توك توك» والتعدى على قائده

أصدرت محكمة جنايات القليوبية، حكما يقضي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لفكهانى لشروعه في سرقة "توك توك" تحت تهديد السلاح والتعدي على قائده بسلاح أبيض "سكين"، وفقًا لما ورد بتقرير الطبيب الشرعى، وذلك بدائرة قسم شرطة الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي، والمستشار أحمد حسني حماده، وممثل النيابة أمجد سامي علام، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6902 لسنة 2020 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد م ص"، 45 سنة، فكهاني، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، شرع في سرقة دراجة نارية "توك توك"، ملك المجني عليه "مصطفى ع س"، بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه "عبدالحليم ع س"، 16 سنة، سائق توك توك، بأن استوقفه خلال استقلاله للدراجة النارية بالطريق العام، وباغته بطعنة بسلاح أبيض "سكين" فأحدث الإصابة الموصوفة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومة المجني عليه، وبث الرعب في نفسه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما أكد المجنى عليه، أن المتهم استوقفه حال قيادته للدراجة النارية "التوك توك"، لتوصيله لأحد الأماكن، وحال سيره بالطريق العام أشهر سلاح أبيض "سكين"، وأحدث به الإصابات المرصوفة بالتقرير الطبي "جرح قطعي أسفل الكتف الأيمن"، فاستغاث المجني عليه بالمارة، وعزى قصده من ارتكاب الواقعة والشروع في سرقة الدراجة النارية قيادته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، والتي أصدرت المحكمة حكمها السابق.