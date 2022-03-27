الهدوء أولا.. كيف تتعامل مع الطفل العدواني؟

تعاني الكثير من الأسر بسبب وجود طفل عدواني بينهم، إذ يتسبب في حرج شديد أثناء تبادل الزيارات مع آخرين، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التعامل مع الطفل العدواني، بحسب ما ورد في موقع "health.clevelandclinic".

ابق هادئا:

يجب التعامل مع الطفل العدواني بمنتهى الهدوء، لأن الانفعال في حالة التعامل مع الطفل العدواني لن يأتي بنتائج إيجابية، لذلك لابد من محاولة محاولة الوصول إلى حل، من خلال شعور الطفل بمزيد من الحب، فالطفل العدواني غالبا ما يكون مفقتد للحنان من قبل والديه.

احرص على أن يكون طفلك بحالة جيدة:

كما أشرنا في السابق أن الطفل العدواني غالبا ما يكون ذلك بسبب عدم شعوره بالحب، والحب ليس فقط في الكلام الجيد وإنما أيضا، في المكافأة الخاصة بالسلوك الجيد بالطفل، فكما هو حال عندما تعاقب الطفل، لأنه قام بعمل شيء لا يصح، يجب أيضًا أن تكافيء الطفل في المرات التي يقوم فيها بعمل شيء جيد أو خارج عن المألوف.



«أنا حقًا أحب الطريقة التي تصرفت بها في العشاء».. هكذا مثلا يمكن أن تعبر غن حبك لشيء مميز قام به الطفل، فالمكافآت والجوائز ليست ضرورية، بل يعتبر التقدير والثناء أمرًا فعالاً، في حد ذاته.

ساعد الطفل على التعبير عن نفسه:

في أحيان كثيرة يكون الطفل العدواني نتيجة عدم قدرته عن التعبير عن نفسه، والمحاولات الدائمة لهدم أفكاره ومن ثم يعبر عن ذلك في صورة عدواني.

لذلك ساعد الأطفال على تعلم التعبير عن أنفسهم من خلال الحديث عما يدور في مشاعرهم، على سبيل المثال، قد تقول «يمكنني القول أنك غاضب حقًا الآن»، هكذا يؤكد صحة ما يشعر به طفلك ويشجع التعبير اللفظي بدلاً من التعبير الجسدي.