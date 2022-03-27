وكيل «تموين الإسكندرية» يتابع أسعار الرغيف الحر بمخابز المحافظة

أجرى محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأحد، جولات تموينية بالمحافظة، بحضور جمال عمار وكيل المديرية، وسليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، ومحمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وعبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط، وأحمد السيد مفتش تموين إدارة وسط.

بدأت الجولات بالمخابز السياحية التى تنتج خبز حر والمخابز الأفرنجية التي تنتج الرغيف الفينو والتأكد من تطبيق قرار رئيس الوزراء لتسعير الخبز السياحى و الخبز الافرنجى، حيث شملت الجولات التفتيش على إعلان الأسعار والتأكد من وزن الرغيف السياحى الحر، وكذلك الرغيف الفينو، ومقابلة المواطنين و استقصاء الآراء حول التزام المخابز بتنفيذ الأسعار والأوزان المعلنة، والتى أبدى المواطنين رضائهم عن الأوزان الجديدة بالأسعار الجديدة.

كما تم المرور على بعض المخابز البلدي المدعمة و متابعة الأوزان و جودة رغيف الخبز المدعم و أرصدة الدقيق الموجودة حفاظاً على أموال الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.

واستكملت الجولات بالمرور على عدة فروع من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية و اللحوم و الدواجن، و سلع رمضان بأسعار التخفيضات المعلن عنها و مقابلة الجمهور المتردد على المجمعات، والذى أبدى ارتياحه بتوافر السلع بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق خاصة اللحوم البلدية و السلع الرئيسية التى شهدت إقبال كبير فى الشراء من قبل المواطنين.

واختتمت الجولات بالمرور على معارض أهلا رمضان ومراقبة حركة الشراء و الإقبال من المواطنين وأخذ الآراء عن جودة السلع حيث يشارك القطاع الخاص بتخفيضات لم يسبق لها مثيل هذا العام، حيث تعرض كرتونة رمضان بالمعرض الرئيسي بأرض كوتة، شاملة عدد واحد كجم أرز و ٢ كجم مكرونة و ٢ كجم سكر و علبة سمن و علبة صلصة بسعر ٥٠ جنيهًا، فقط، متوافرة للمواطنين.