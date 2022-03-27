بينهم سيدة.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدار السلام

شهد مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية، الأحد، بين عائلتين حيث لقيت سيدة وعامل مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، وذلك بسبب خلافات الجوار.

وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ ونجحت في السيطرة على الوضع وسيارات الإسعاف التي نقلت نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد شرباش مدير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدار السلام جنوب شرقي المحافظة ووجود قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية النغاميش دائرة مركز دار السلام بسبب خلافات الجوار مما نتج عنه مقتل جمال ع 52 سنة وفايزة. م. ص، 30 سنة وإصابة كل من ربيع.ع، 35 سنة، وعبدالوكيل.م.م 17 سنة ومحمد.ع.ع، 26 سنة وعلى.ع 54 سنة ونصره.خ 30 سنة، وأحمد.ع 30 سنة ونفيسة.ا.ص، 34 سنة بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

تم الدفع بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزى للفصل بين الطرفين والسيطرة على الوضع وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتتولى التحقيق.