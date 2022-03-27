الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم سيدة.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدار السلام

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية، الأحد، بين عائلتين حيث لقيت سيدة وعامل مصرعهما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، وذلك بسبب خلافات الجوار.

وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ ونجحت في السيطرة على الوضع وسيارات الإسعاف التي نقلت  نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد شرباش مدير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدار السلام جنوب شرقي المحافظة ووجود قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، وتبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية النغاميش دائرة مركز دار السلام بسبب خلافات الجوار مما نتج عنه مقتل جمال ع 52 سنة وفايزة. م. ص، 30 سنة وإصابة كل من ربيع.ع، 35 سنة، وعبدالوكيل.م.م 17 سنة ومحمد.ع.ع، 26 سنة وعلى.ع 54 سنة ونصره.خ 30 سنة، وأحمد.ع 30 سنة ونفيسة.ا.ص، 34 سنة بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

تم الدفع بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزى للفصل بين الطرفين والسيطرة على الوضع وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

سيارات الإسعاف دار السلام المحلة الكبري الأسلحة النارية الإسعاف مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

البحيرة تنظم قافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالدلنجات

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى الإقليمي الجديد بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)